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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Велес
Динамо Мх - Велес: обзор матча 24 июля 2022
Динамо Мх
24.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Велес
9'
Д. Дибиргаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Велес
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Агабалаев
90'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
И. Шумахов
82'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
З. Юсупов
82'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
А. Гаджиев
81'
79'
Желтая карточка
Ф. Стаменкович
70'
Замена
А. Бацуев
️️️️
В. Киселев
Замена
А. Вагидов
️️️️
Э. Атабаев
65'
59'
Замена
Е. Дорохов
️️️️
Г. Саркисян
59'
Замена
А. Муталиев
️️️️
И. Логуа
46'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
П. Баранов
46'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
В. Почивалин
ГОЛ! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
70
Абакар Гаджиев
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
33
Рустам Халимбеков
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЦП
9
Сослан Лысенко
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
90
Артур Сохиев
ЦФ
4
Камиль Ибрагимов
ЦФ
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
25
Егор Дорохов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
4-4-2
1
Хамхоев
3
Красильниченко
99
Алибеков
13
Кагермазов
4
Шумахов
70
Гаджиев
22
Юсупов
47
Глушков
18
Атабаев
9
Дибиргаджиев
33
Халимбеков
3-2-2-2-1
13
Косаревский
34
Макеев
5
Стаменкович
19
Бокоев
7
Логуа
13
Почивалин
4
Баранов
18
Кабахидзе
18
Кертанов
88
Киселев
99
Саркисян
4
Шумахов
9
Магомедов
9
Магомедов
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
70
Гаджиев
70
Агабалаев
70
Агабалаев
70
Гаджиев
18
Атабаев
19
Вагидов
19
Вагидов
18
Атабаев
22
Юсупов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
22
Юсупов
4
Баранов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
4
Баранов
7
Логуа
10
Муталиев
10
Муталиев
7
Логуа
13
Почивалин
35
Прищепа
35
Прищепа
13
Почивалин
88
Киселев
95
Бацуев
95
Бацуев
88
Киселев
99
Саркисян
25
Дорохов
25
Дорохов
99
Саркисян
Остались в запасе
Динамо Мх
Велес
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Сослан Лысенко
ЦП
90
Артур Сохиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
96
Руслан Мальцев
ОП
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Сослан Лысенко
ЦП
90
Артур Сохиев
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Динамо Мх - Велес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Анжи-Арена
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