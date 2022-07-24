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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Шахтер
Славия-Мозырь - Шахтер: обзор матча 24 июля 2022
Славия-Мозырь
24.07.2022, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
15'
С. Шестиловский
39'
Д. Подстрелов
48'
Д. Подстрелов
61'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Шахтер
Желтая карточка
И. Руцкий
83'
71'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
И. Черняк
Замена
В. Полоз
️️️️
Е. Барсуков
71'
Замена
В. Жук
️️️️
В. Есин
64'
Замена
В. Потороча
️️️️
А. Чухлей
64'
61'
ГОЛ! 1:3!
М. Скавыш
Замена
Э. Эссого
️️️️
А. Кобет
52'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Подстрелов
46'
Замена
И. Иванович
️️️️
Э. Плакка Фессу
Желтая карточка
К. Дрош
45'
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Подстрелов
Желтая карточка
С. Шестиловский
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Шестиловский
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
11
Юрий Ловец
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
16
Данила Сокол
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Глеб Жердев
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
11
Игор Иванович
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-2-2-4
28
Бугулов
44
Шестиловский
20
Чухлей
11
Ловец
6
Дрош
27
Есин
8
Барсуков
16
Сокол
9
Кобет
10
Жердев
19
Руцкий
3-1-2-1-3
41
Плотников
77
Юзепчук
3
Шатара
5
Антич
24
Диванович
28
Забелин
18
Корзун
98
Подстрелов
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
22
Черняк
27
Есин
18
Жук
18
Жук
27
Есин
20
Чухлей
96
Потороча
96
Потороча
20
Чухлей
8
Барсуков
13
Полоз
13
Полоз
8
Барсуков
9
Кобет
11
Эссого
11
Эссого
9
Кобет
22
Черняк
37
Давискиба
37
Давискиба
22
Черняк
77
Плакка Фессу
11
Иванович
11
Иванович
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Шахтер
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
11
Витор Фейжао
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
11
Витор Фейжао
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Славия-Мозырь - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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