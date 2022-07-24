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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Колорадо
Сиэтл - Колорадо: обзор матча 24 июля 2022
Сиэтл
24.07.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 30 тур
2 : 1
Завершен
Колорадо
43'
Д. Моррис
71'
Н. Лодейро (П)
4'
J. Lewis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Колорадо
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Моррис
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Япи
87'
Желтая карточка
J. Lewis
85'
Замена
Д. Япи
️️️️
Г. Валлесилья
80'
Замена
D. Toure
️️️️
М. Барриос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Лодейро
71'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
J. Medranda
65'
62'
Замена
M.
️️️️
Р. Призо-Мбонге
56'
Желтая карточка
М. Барриос
Вторая желтая
К. Роу
47'
43'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррис
Пас отдал
J. Medranda
43'
32'
Желтая карточка
Б. Акоста
Желтая карточка
К. Роу
23'
4'
ГОЛ! 0:1!
J. Lewis
Пас отдал
Д. Рубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
22
Max
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
28
Гомес Андраде
3
Арреага
94
16
Рольдан
14
Лодейро
7
Рольдан
11
Русняк
22
Роу
13
Моррис
29
3-1-2-5
2
5
Абубакар
16
Эстевес
6
Призо-Мбонге
6
Акоста
7
Барриос
23
Ярброу
9
Зардес
14
11
Рубио
4
Валлесилья
13
Моррис
12
12
13
Моррис
94
45
45
94
4
Валлесилья
77
Япи
77
Япи
4
Валлесилья
7
Барриос
37
37
7
Барриос
6
Призо-Мбонге
22
22
6
Призо-Мбонге
Остались в запасе
Сиэтл
Колорадо
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сиэтл - Колорадо
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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