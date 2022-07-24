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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Серкль Брюгге
Вестерло - Серкль Брюгге: обзор матча 24 июля 2022
Вестерло
24.07.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
40'
Э. Дачи
90+6'
И. Ветокеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Серкль Брюгге
ГОЛ! 2:0!
И. Ветокеле
90'
+6
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Э. Дачи
88'
Замена
Ж. Бернат
️️️️
Т. Диркс
81'
Желтая карточка
Л. Фостер
67'
60'
Замена
О. Деман
️️️️
Т. Сомерс
60'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
53'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ! 1:0!
Э. Дачи
40'
31'
Вторая желтая
Б. Попович
28'
Желтая карточка
Р. Декостер
20'
Желтая карточка
Б. Попович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
7
Люка ван Ино
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Вестерло
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
23
Жан Бернат
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
3
Эдгарас Уткус
ЦП
2
Оливье Деман
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
1-1-4-2
26
Болат
32
Йорданов
33
Нойштедтер
29
Де Куйпер
23
Сигерс
39
ван ден Кейбус
7
ван Ино
55
Диркс
22
Дачи
2-3-5
5
Попович
13
Мянго
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
18
Уэда
17
2
Даланд
8
Декостер
24
Сомерс
22
Дачи
25
Ветокеле
25
Ветокеле
22
Дачи
55
Диркс
23
Бернат
23
Бернат
55
Диркс
24
Сомерс
2
Деман
2
Деман
24
Сомерс
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
Остались в запасе
Вестерло
Серкль Брюгге
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
99
Радослав Майецки
ВР
3
Эдгарас Уткус
ЦП
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
3
Эдгарас Уткус
ЦП
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Вестерло - Серкль Брюгге
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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