Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лугано
Грассхоппер - Лугано: обзор матча 24 июля 2022
Грассхоппер
24.07.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
12'
Х. Кавабе
47'
Х. Кавабе
79'
Ж. Целар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лугано
Желтая карточка
Р. Дадашов
90'
+1
Замена
М. Шабани
️️️️
Х. Кавабе
90'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Целар
Замена
П. Пушич
️️️️
Г. Моранди
72'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Д. Шмид
72'
Замена
К. Херц
️️️️
Ц. Вильям Нденг
72'
59'
Замена
М. Амура
️️️️
Х. Маю
58'
Замена
А. Аригони
️️️️
А. Дюррер
ГОЛ! 2:0!
Х. Кавабе
Пас отдал
Г. Моранди
47'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Ф. Момо
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кавабе
Пас отдал
Г. Моранди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Грассхоппер
4
Лей Ли
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Лугано
34
Аллен Аригони
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
4-4-2
99
Морейра
20
Лосли
33
Марграйтер
15
Секо
77
Болла
6
Абраши
31
Шмид
11
Моранди
6
Кавабе
22
Момо
7
Нденг
3-1-2-4
1
Сайпи
17
Маи
3
Циглер
16
Валенсуэла
20
Думбия
14
Маю
14
Саббатини
7
Хайле-Селасси
9
Целар
22
Дюррер
10
Боттани
7
Нденг
24
Херц
24
Херц
7
Нденг
11
Моранди
70
Пушич
70
Пушич
11
Моранди
6
Кавабе
37
Шабани
37
Шабани
6
Кавабе
31
Шмид
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
31
Шмид
22
Момо
9
Дадашов
9
Дадашов
22
Момо
22
Дюррер
34
Аригони
34
Аригони
22
Дюррер
14
Маю
9
Амура
9
Амура
14
Маю
Остались в запасе
Грассхоппер
Лугано
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Грассхоппер - Лугано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
Лугано
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:01
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:01
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+