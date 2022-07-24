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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Рубин
Енисей - Рубин: обзор матча 24 июля 2022
Енисей
24.07.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Рубин
14'
В. Бардыбахин
27'
Н. Глушков
66'
Е. Воронин
33'
С. Бакаев
55'
Д. Кабутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Рубин
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Н. Глушков
81'
79'
Замена
К. Косарев
️️️️
М. Апшацев
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Воронин
72'
71'
Замена
А. Саплинов
️️️️
С. Бакаев
71'
Замена
В. Чуперка
️️️️
О. Иванов
ГОЛ! 3:2!
Е. Воронин
66'
Желтая карточка
Е. Воронин
62'
55'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кабутов
Замена
А. Арустамян
️️️️
А. Канаплин
46'
46'
Замена
В. Лисакович
️️️️
К. Муллин
33'
ГОЛ! 2:1!
С. Бакаев
ГОЛ! 2:0!
Н. Глушков
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Бардыбахин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Антипин
2
Кичин
33
Феррейра
13
Бардыбахин
33
Масловский
64
Ланин
8
Иванов
19
Глушков
37
Воронин
8
Канаплин
75
Окладников
4-3-1-2
99
Дюпин
70
Кабутов
14
Мартынович
27
Грицаенко
71
Самошников
19
Иванов
21
Зотов
6
Апшацев
17
Бакаев
7
Фамейе
9
Муллин
8
Канаплин
70
Арустамян
70
Арустамян
8
Канаплин
37
Воронин
90
Ломакин
90
Ломакин
37
Воронин
19
Глушков
84
Молтенинов
84
Молтенинов
19
Глушков
19
Иванов
92
Чуперка
92
Чуперка
19
Иванов
17
Бакаев
55
Саплинов
55
Саплинов
17
Бакаев
9
Муллин
99
Лисакович
99
Лисакович
9
Муллин
6
Апшацев
22
Косарев
22
Косарев
6
Апшацев
Остались в запасе
Енисей
Рубин
9
Евгений Песиков
ЛВ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
38
Евгений Ставер
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
9
Евгений Песиков
ЛВ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
38
Евгений Ставер
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Енисей - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Образко (Ставрополь)
Сергей Каруненко (Воронеж)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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