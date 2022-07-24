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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Торпедо
Динамо - Торпедо: обзор матча 24 июля 2022
Динамо
24.07.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Торпедо
32'
Ф. Смолов
36'
Д. Фомин (П)
45'
А. Захарян
69'
Ф. Смолов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Торпедо
Замена
В. Карапузов
️️️️
С. Паршивлюк
90'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
А. Захарян
89'
Желтая карточка
А. Захарян
86'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
В. Грулев
77'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
77'
74'
Замена
А. Калмыков
️️️️
М. Султонов
74'
Замена
И. Темников
️️️️
И. Смольников
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Смолов
69'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
62'
57'
Замена
А. Симонян
️️️️
Д. Караев
57'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Турищев
ГОЛ! 3:0!
А. Захарян
Пас отдал
Н. Моро
45'
37'
Замена
Д. Цаллагов
️️️️
А. Шумских
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фомин
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Захарян
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Караев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Сазонов
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
4-1-4-1
23
Бабурин
8
Смольников
22
Кожемякин
5
Шумских
44
Самсонов
20
Померко
28
Султонов
52
Нетфуллин
10
Караев
56
Рейхмен
90
Турищев
23
Захарян
88
Лесовой
88
Лесовой
23
Захарян
27
Грулев
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
27
Грулев
18
Паршивлюк
17
Карапузов
17
Карапузов
18
Паршивлюк
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
8
Смольников
11
Темников
11
Темников
8
Смольников
10
Караев
10
Симонян
10
Симонян
10
Караев
5
Шумских
11
Цаллагов
11
Цаллагов
5
Шумских
90
Турищев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
90
Турищев
28
Султонов
90
Калмыков
90
Калмыков
28
Султонов
Остались в запасе
Динамо
Торпедо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
16
Виталий Ботнарь
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Динамо - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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