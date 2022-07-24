Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волгарь
Балтика - Волгарь: обзор матча 24 июля 2022
Балтика
24.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Волгарь
19'
Д. Кленкин
23'
К. Маляров
24'
Г. Борисенко
73'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Волгарь
90'
+1
Желтая карточка
А. Носов
Замена
Т. Аванесян
️️️️
М. Кузьмин
89'
82'
Желтая карточка
Н. Печенкин
81'
Замена
В. Царукян
️️️️
И. Стефанович
Замена
С. Пряхин
️️️️
Г. Борисенко
80'
Замена
Д. Барков
️️️️
Д. Кленкин
80'
Желтая карточка
А. Осипов
77'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
76'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Я. Казаев
76'
75'
Желтая карточка
И. Стефанович
73'
ГОЛ! 3:1!
А. Делькин
65'
Замена
Н. Капленко
️️️️
А. Павлишин
57'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Агеев
Желтая карточка
Я. Казаев
50'
46'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
Д. Козлов
46'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Бутенко
ГОЛ! 3:0!
Г. Борисенко
24'
ГОЛ! 2:0!
К. Маляров
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кленкин
19'
8'
Желтая карточка
Д. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
13
Михаил Агеев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
14
Ярослав Фролов
ЦП
19
Сергей Пряхин
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
80
Валерий Царукян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
7
Маляров
26
Радмановац
21
Остойич
17
Валиахметов
5
Осипов
53
Казаев
4
Кленкин
6
Кузьмин
90
Борисенко
30
Гузина
4-2-4
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
3
Ведерников
5
Гаврилович
8
Талалай
7
Павлишин
90
Делькин
23
Стефанович
13
Бутенко
13
Агеев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
53
Казаев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
53
Казаев
6
Кузьмин
59
Аванесян
59
Аванесян
6
Кузьмин
90
Борисенко
19
Пряхин
19
Пряхин
90
Борисенко
4
Кленкин
86
Барков
86
Барков
4
Кленкин
69
Козлов
6
Печенкин
6
Печенкин
69
Козлов
7
Павлишин
8
Капленко
8
Капленко
7
Павлишин
23
Стефанович
80
Царукян
80
Царукян
23
Стефанович
13
Агеев
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
13
Агеев
13
Бутенко
11
Носов
11
Носов
13
Бутенко
Остались в запасе
Балтика
Волгарь
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
14
Ярослав Фролов
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
30
Дмитрий Саганович
ВР
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Артур Колосков
ЦЗ
14
Ярослав Фролов
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Балтика - Волгарь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Стадион:
Ростех Арена
Новости команд
Все
Балтика
Волгарь
Талалаев обратился к боссам российского судейства: «Думаете, что Кукуян изменится?»
00:43
2
«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
«Очень доволен»: Талалаев – после 0:3
Вчера, 20:51
4
Кубок России. Вылетевшее «Динамо Мх» хлопнуло дверью в матче с «Балтикой» (3:0)
Вчера, 20:00
3
Талалаев обратился к боссам российского судейства: «Думаете, что Кукуян изменится?»
00:43
2
«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
«Очень доволен»: Талалаев – после 0:3
Вчера, 20:51
4
Кубок России. Вылетевшее «Динамо Мх» хлопнуло дверью в матче с «Балтикой» (3:0)
Вчера, 20:00
3
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+