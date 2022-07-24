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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 24 июля 2022
Коламбус
24.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 30 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
82'
Замена
D. Rivera
️️️️
J. Altidore
Замена
М. Фарси
️️️️
M. Hairston
76'
Замена
K. Molino
️️️️
Л. Диас
76'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Э. Моррис
69'
67'
Замена
M.
️️️️
T. McNamara
67'
Замена
Д. Вриони
️️️️
А. Ингви Траустасон
39'
Желтая карточка
Б. Бай
35'
Желтая карточка
Д. Джонс
23'
Желтая карточка
T. McNamara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
2-4-1-3
89
Ром
6
Менса
3
14
6
11
Этьенн
7
Сантуш
10
Зелараян
9
Эрнандес
11
Диас
10
Моррис
4-3-4
5
Бай
88
Фаррелл
24
Джонс
22
8
Полстер
9
Траустасон
10
Хиль
26
8
Ллетгет
17
1
Петрович
14
23
Фарси
23
Фарси
14
10
Моррис
12
12
10
Моррис
11
Диас
13
13
11
Диас
17
72
72
17
26
13
13
26
9
Траустасон
9
Вриони
9
Вриони
9
Траустасон
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Brad Knighton
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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