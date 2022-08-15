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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 15 августа 2022
Верона
15.08.2022, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 5
Завершен
Наполи
29'
К. Ласанья
48'
Т. Анри
37'
Х. Кварацхелия
45+3'
В. Осимхен
55'
П. Зелински
65'
С. Лоботка
79'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Наполи
90'
+3
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
83'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
83'
Замена
А. Унас
️️️️
В. Осимхен
79'
ГОЛ! 2:5!
М. Политано
Пас отдал
В. Осимхен
75'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
75'
Замена
А. Дзербин
️️️️
П. Зелински
Замена
М. Джурич
️️️️
К. Ласанья
72'
68'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
А. Барак
️️️️
М. Онгла
67'
65'
ГОЛ! 2:4!
С. Лоботка
Пас отдал
М. Руй
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Т. Анри
59'
Замена
П. Рецос
️️️️
Б. Амионе
59'
55'
ГОЛ! 2:3!
П. Зелински
Пас отдал
Х. Кварацхелия
54'
Желтая карточка
В. Осимхен
Желтая карточка
Б. Амионе
52'
ГОЛ! 2:2!
Т. Анри
Пас отдал
Д. Фараони
48'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
Желтая карточка
М. Онгла
45'
+1
37'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
И. Лосано
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
Пас отдал
К. Гюнтер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
2
Бруно Амионе
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
30
Алессандро Кортиновис
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
4-1-2-3
96
Монтипо
27
Давидович
22
Гюнтер
18
Онгла
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
9
Анри
2
Амионе
15
Ласанья
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
2
Амионе
45
Рецос
45
Рецос
2
Амионе
18
Онгла
72
Барак
72
Барак
18
Онгла
9
Анри
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Анри
15
Ласанья
11
Джурич
11
Джурич
15
Ласанья
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
20
Зелински
24
Дзербин
24
Дзербин
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
96
Унас
96
Унас
45
Осимхен
Остались в запасе
Верона
Наполи
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Сулемана
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Сулемана
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Верона - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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