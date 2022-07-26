Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ТНС - Викингур
ТНС - Викингур: обзор матча 26 июля 2022
ТНС
26.07.2022, вторник, 20:15
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Викингур
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ТНС - Викингур
Замена
B. Hudson
️️️️
A. Cieslewicz
90'
+1
89'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
Э. Агнарссон
73'
Желтая карточка
Н. Хансен
Желтая карточка
К. Мэрриот
69'
Замена
Д. Дэниэлс
️️️️
J. Routledge
69'
Желтая карточка
Д. Уильямс
68'
Замена
Л. Смит
️️️️
Б. Кларк
68'
67'
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
B. Snaer Ingason
Желтая карточка
Д. Рэдмонд
50'
21'
Желтая карточка
Ю. Магнуссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
23
Крис Мэрриот
ЛЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
8
Райан Броббел
АП
2
Josh Pask
ЦФ
1
Коннор Робертс
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
4
Оливер Экрот
ЦЗ
5
Kyle McLagan
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
2
Логи Томассон
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
ТНС
1
Daniel Atherton
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
21
Лео Смит
ЦП
37
Nicholas Grogan
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
34
Joshua Lock
ЦП
38
Reece Warder
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
Викингур
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
1-2-5
23
Мэрриот
17
Уильямс
8
Броббел
0
5
10
Рэдмонд
19
Кларк
11
3-1-2-4
1
Йонссон
22
Гуннарссон
5
4
Экрот
8
Андрасон
2
Томассон
7
Агнарссон
11
10
Ингасон
25
18
Магнуссон
19
Кларк
21
Смит
21
Смит
19
Кларк
11
12
12
11
0
11
Дэниэлс
11
Дэниэлс
0
7
Агнарссон
24
Атласон
24
Атласон
7
Агнарссон
11
9
Гудьонссон
9
Гудьонссон
11
Остались в запасе
ТНС
Викингур
1
Daniel Atherton
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
37
Nicholas Grogan
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
34
Joshua Lock
ЦП
38
Reece Warder
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
23
Николай Хансен
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Daniel Atherton
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
37
Nicholas Grogan
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
34
Joshua Lock
ЦП
38
Reece Warder
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
Остались в запасе
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
23
Николай Хансен
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
Статистика матча ТНС - Викингур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Стадион:
Парк Холл Стэдиум
Новости команд
Все
ТНС
Викингур
«Борац» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Викингур» – «Борац»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Тун» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»
2024.10.05 14:48
1
«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
«Борац» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Викингур» – «Борац»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Тун» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+