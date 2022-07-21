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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - ТНС
Викингур - ТНС: обзор матча 21 июля 2022
Викингур
21.07.2022, четверг, 22:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ТНС
29'
К. Мани Ингасон (П)
57'
К. Мани Ингасон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викингур - ТНС
Желтая карточка
П. Паньед
90'
+1
86'
Замена
J. Canavan
️️️️
Д. Дэниэлс
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
B. Snaer Ingason
77'
72'
Замена
J. Routledge
️️️️
Б. Кларк
66'
Замена
Р. Броббел
️️️️
Л. Смит
62'
Желтая карточка
Д. МакМанус
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Мани Ингасон
57'
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Дэвис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мани Ингасон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
4
Оливер Экрот
ЦЗ
5
Kyle McLagan
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
ТНС
23
Крис Мэрриот
ЛЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
21
Лео Смит
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
1
Коннор Робертс
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
Викингур
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
23
Николай Хансен
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
ТНС
17
Джордан Уильямс
ЛВ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
4
Keston Davies
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
3-2-1-4
1
Йонссон
4
Экрот
5
22
Гуннарссон
7
Агнарссон
2
Томассон
10
Паньед
11
18
Магнуссон
25
10
Ингасон
2-1-5
22
Дэвис
23
Мэрриот
21
Смит
2
9
МакМанус
11
11
Дэниэлс
19
Кларк
11
9
Гудьонссон
9
Гудьонссон
11
11
Дэниэлс
27
27
11
Дэниэлс
21
Смит
8
Броббел
8
Броббел
21
Смит
22
Дэвис
17
Уильямс
17
Уильямс
22
Дэвис
19
Кларк
0
0
19
Кларк
Остались в запасе
Викингур
ТНС
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
23
Николай Хансен
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
Остались в запасе
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
30
Bjarki Björn Gunnarsson
ЦП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
23
Николай Хансен
ЦФ
Остались в запасе
4
Keston Davies
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
Статистика матча Викингур - ТНС
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
Парк Холл Стэдиум
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