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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шкупи - Динамо Загреб
Шкупи - Динамо Загреб: обзор матча 26 июля 2022
Шкупи
26.07.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Динамо Загреб
47'
А. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шкупи - Динамо Загреб
90'
+6
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Оршич
Желтая карточка
P. Gorgiev
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Б. Петкович
90'
+4
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
90'
+3
Желтая карточка
М. Батурина
Замена
К. Трапановски
️️️️
В. Брдаровски
83'
80'
Замена
М. Батурина
️️️️
А. Адеми
75'
Желтая карточка
А. Адеми
Замена
A. Adem
️️️️
Д. Абдулла
60'
56'
Желтая карточка
Р. Лауритсен
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Адеми
Пас отдал
Л. Менало
46'
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Шпикич
Замена
P. Gorgiev
️️️️
В. Хамиди
38'
Желтая карточка
Д. Абдулла
34'
Желтая карточка
С. Адетунджи
17'
Желтая карточка
Кевен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкупи
1
Кристиан Наумовски
ВР
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
88
Кевен
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
77
Владица Брдаровски
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
11
Валид Хамиди
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Шкупи
16
Мелос Байрами
ЦЗ
99
Kristijan Ackovski
ЦП
78
Aleks Zlatkov
ЦП
99
Anid Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
17
Лука Менало
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
20
Антонио Марин
ЦФ
1-1-5
1
Наумовски
33
Маргвелашвили
88
Кевен
75
Сенгхор
31
Адетунджи
11
Хамиди
14
3
Шедзи
3-3-3-1
25
Ливакович
33
Ристовски
55
Перич
5
Лауритсен
10
Любичич
45
Адеми
27
Мишич
77
Шпикич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
5
Абдулла
8
8
5
Абдулла
11
Хамиди
14
14
11
Хамиди
77
Брдаровски
7
Трапановски
7
Трапановски
77
Брдаровски
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
45
Адеми
20
Батурина
20
Батурина
45
Адеми
99
Оршич
14
Гояк
14
Гояк
99
Оршич
77
Шпикич
17
Менало
17
Менало
77
Шпикич
Остались в запасе
Шкупи
Динамо Загреб
16
Мелос Байрами
ЦЗ
99
Kristijan Ackovski
ЦП
78
Aleks Zlatkov
ЦП
99
Anid Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
20
Антонио Марин
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
16
Мелос Байрами
ЦЗ
99
Kristijan Ackovski
ЦП
78
Aleks Zlatkov
ЦП
99
Anid Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
20
Антонио Марин
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Шкупи - Динамо Загреб
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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