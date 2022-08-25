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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - Шкупи
Балкани - Шкупи: обзор матча 25 августа 2022
Балкани
25.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Шкупи
69'
М. Кореница
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Балкани - Шкупи
Замена
К. Зиба
️️️️
М. Кореница
89'
82'
Замена
P. Gorgiev
️️️️
М. Данфа
74'
Замена
A. Adem
️️️️
Кевен
ГОЛ! 1:0!
М. Кореница
69'
67'
Замена
К. Трапановски
️️️️
В. Хамиди
61'
Желтая карточка
С. Адетунджи
23'
Желтая карточка
Г. Маргвелашвили
2'
Красная карточка
Д. Абдулла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
7
Албион Ррахмани
ЦЗ
11
Назми Грипши
ЦП
14
Линдон Эмерллаху
ЦП
7
Меритон Кореница
ЦП
77
Стиви Фрашери
ЦФ
20
Эдвин Куц
ЦФ
7
Эрмал Красники
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Шкупи
1
Кристиан Наумовски
ВР
77
Владица Брдаровски
ЛЗ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
88
Кевен
ЦП
80
Мамаду Данфа
ПВ
11
Валид Хамиди
ПВ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Балкани
1
Дашнор Балай
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
3
Арбер Потоку
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
10
Кендрим Зиба
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
Шкупи
16
Мелос Байрами
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
23
Besir Demiri
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
4-3-3
2
Тачи
32
Яшаника
7
Ррахмани
5
Деллова
11
Грипши
14
Эмерллаху
7
Кореница
7
Красники
20
Куц
77
Фрашери
2-1-2-5
1
Наумовски
33
Маргвелашвили
77
Брдаровски
88
Кевен
11
Хамиди
80
Данфа
29
Сефас
31
Адетунджи
14
3
Шедзи
5
Абдулла
7
Кореница
10
Зиба
10
Зиба
7
Кореница
88
Кевен
8
8
88
Кевен
80
Данфа
14
14
80
Данфа
11
Хамиди
7
Трапановски
7
Трапановски
11
Хамиди
Остались в запасе
Балкани
Шкупи
1
Дашнор Балай
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
3
Арбер Потоку
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
16
Мелос Байрами
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
23
Besir Demiri
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Остались в запасе
1
Дашнор Балай
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
3
Арбер Потоку
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
21
Альбин Капра
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
Остались в запасе
16
Мелос Байрами
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
23
Besir Demiri
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Гоце Седлоски
Статистика матча Балкани - Шкупи
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
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