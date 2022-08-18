Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шкупи - Балкани
Шкупи - Балкани: обзор матча 18 августа 2022
Шкупи
18.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Балкани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Шкупи - Балкани
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
Новости команд
Все
Шкупи
Балкани
ЦСКА сообщил об отмене товарищеского матча с македонской командой
2023.01.27 15:15
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
ЦСКА сообщил об отмене товарищеского матча с македонской командой
2023.01.27 15:15
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+