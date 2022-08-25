Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков

***** стандарты мафии У.Е.фа .
«Балкани» стал участником группового этапа Лиги конференций.
Команда из Косово прошла в четвертом отборочном раунде «Шкупи» из Северной Македонии.
Косоварский клуб сыграет в группе еврокубков впервые в истории.
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«Балкани» стал участником группового этапа Лиги конференций.
Команда из Косово прошла в четвертом отборочном раунде «Шкупи» из Северной Македонии.
Косоварский клуб сыграет в группе еврокубков впервые в истории.
***** стандарты мафии У.Е.фа .
Удивительно, что УЕФА позволяет одним футбольным клубам из частично признанных государств участвовать в еврокубках, а другим футбольным клубам из других частично признанных государств не позволяет
По-моему ничего удивительного нет)