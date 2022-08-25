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    Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков

    «Балкани» стал участником группового этапа Лиги конференций.

    Команда из Косово прошла в четвертом отборочном раунде «Шкупи» из Северной Македонии.

    Косоварский клуб сыграет в группе еврокубков впервые в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2022 23:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15812

      Barmaleushka 42 минуты назад

      ***** стандарты мафии У.Е.фа .

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      Рейтинг: +11811

      BRO_football 1 час назад

      Удивительно, что УЕФА позволяет одним футбольным клубам из частично признанных государств участвовать в еврокубках, а другим футбольным клубам из других частично признанных государств не позволяет

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      Рейтинг: +12

      Денис_Я > BRO_football 53 минуты назад

      По-моему ничего удивительного нет)

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