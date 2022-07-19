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    Дамир Кржнар

    Тренер
    Имя Дамир
    Фамилия Кржнар
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 10 июня 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 4 3 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2022 Динамо 2 : 2 Шкупи
    26.07.2022 Шкупи 0 : 1 Динамо
    02.08.2022 Лудогорец 1 : 2 Динамо
    09.08.2022 Динамо 4 : 2 Лудогорец
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