Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дамир Кржнар - статистика

    Тренер
    Имя Дамир
    Фамилия Кржнар
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 10 июня 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 4 3 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2022 Динамо 2 : 2 Шкупи
    26.07.2022 Шкупи 0 : 1 Динамо
    02.08.2022 Лудогорец 1 : 2 Динамо
    09.08.2022 Динамо 4 : 2 Лудогорец
    • Читайте нас: 