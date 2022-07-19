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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Шкупи
Динамо Загреб - Шкупи: обзор матча 19 июля 2022
Динамо Загреб
19.07.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Шкупи
44'
А. Адеми
86'
Б. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Шкупи
90'
+3
Желтая карточка
К. Трапановски
ГОЛ! 2:0!
Б. Петкович
Пас отдал
А. Адеми
86'
80'
Замена
К. Трапановски
️️️️
М. Данфа
Замена
С. Ристовски
️️️️
С. Мохаррами
77'
Желтая карточка
А. Адеми
72'
69'
Замена
P. Gorgiev
️️️️
В. Хамиди
Замена
М. Оршич
️️️️
Й. Дрмич
65'
Замена
М. Батурина
️️️️
Й. Мишич
65'
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Шпикич
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Адеми
Пас отдал
С. Мохаррами
44'
Желтая карточка
С. Мохаррами
41'
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
Й. Шутало
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Шкупи
1
Кристиан Наумовски
ВР
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ПВ
11
Валид Хамиди
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
77
Владица Брдаровски
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
20
Габриэль Рукавина
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Шкупи
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
3-3-2-2
25
Ливакович
6
Шутало
55
Перич
18
Мохаррами
10
Любичич
27
Мишич
45
Адеми
77
Шпикич
17
Иванушец
18
Дрмич
9
Петкович
1-1-5
1
Наумовски
33
Маргвелашвили
80
Данфа
14
77
Брдаровски
5
Абдулла
3
Шедзи
75
Сенгхор
6
Шутало
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
6
Шутало
18
Мохаррами
33
Ристовски
33
Ристовски
18
Мохаррами
27
Мишич
20
Батурина
20
Батурина
27
Мишич
18
Дрмич
99
Оршич
99
Оршич
18
Дрмич
77
Шпикич
17
Менало
17
Менало
77
Шпикич
11
Хамиди
14
14
11
Хамиди
80
Данфа
7
Трапановски
7
Трапановски
80
Данфа
Остались в запасе
Динамо Загреб
Шкупи
24
Даниэль Загорац
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЦФ
Остались в запасе
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Гоце Седлоски
Статистика матча Динамо Загреб - Шкупи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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