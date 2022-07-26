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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - Ла Фиорита
Балкани - Ла Фиорита: обзор матча 26 июля 2022
Балкани
26.07.2022, вторник, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
6 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Ла Фиорита
73'
Л. Абази
90+1'
Л. Абази
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Балкани - Ла Фиорита
ГОЛ! 2:0!
Л. Абази
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Абази
Пас отдал
А. Тачи
73'
Замена
Э. Синани
️️️️
Л. Деллова
54'
19'
Желтая карточка
А. Амати
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
23
Леонит Абази
ЦЗ
7
Албион Ррахмани
ЦЗ
7
Меритон Кореница
ЦП
11
Назми Грипши
ЦП
20
Эдвин Куц
ЦФ
10
Кендрим Зиба
ЦФ
7
Эрмал Красники
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Ла Фиорита
23
Андреа Грандони
ЦЗ
4
Lorenzo Fatica
ЦЗ
11
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Andrea Grassi
ЦП
10
Nicola Palazzi
ЦП
21
Армандо Амати
ЦФ
11
Matteo Semprini
ЦФ
3
Andrea Brighi
ЦФ
24
Simone Venturini
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
Балкани
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
3
Арбер Потоку
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
22
Dilivio Hoffman
ЦП
77
Стиви Фрашери
ЦФ
45
Theophilus Solomon
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Ла Фиорита
71
Alan Neri
ВР
5
Ivan Pedrelli
ЦЗ
19
Самуэль Панкотти
ЦП
17
Luca Bonifazi
ЦП
27
GIanluca Vivan
ЦФ
4-2-3
92
Люлянович
2
Тачи
23
Абази
7
Ррахмани
5
Деллова
7
Кореница
11
Грипши
7
Красники
10
Зиба
20
Куц
2-3-4
23
Грандони
4
11
Ринальди
8
10
24
3
11
21
Амати
5
Деллова
14
Синани
14
Синани
5
Деллова
Остались в запасе
Балкани
Ла Фиорита
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЦЗ
3
Арбер Потоку
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
22
Dilivio Hoffman
ЦП
77
Стиви Фрашери
ЦФ
45
Theophilus Solomon
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
71
Alan Neri
ВР
5
Ivan Pedrelli
ЦЗ
19
Самуэль Панкотти
ЦП
17
Luca Bonifazi
ЦП
27
GIanluca Vivan
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
Остались в запасе
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЦЗ
3
Арбер Потоку
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
22
Dilivio Hoffman
ЦП
77
Стиви Фрашери
ЦФ
45
Theophilus Solomon
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Остались в запасе
71
Alan Neri
ВР
5
Ivan Pedrelli
ЦЗ
19
Самуэль Панкотти
ЦП
17
Luca Bonifazi
ЦП
27
GIanluca Vivan
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Томас Манфредини
Статистика матча Балкани - Ла Фиорита
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
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