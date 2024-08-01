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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ла Фиорита - Истанбул Башакшехир
Ла Фиорита - Истанбул Башакшехир: обзор матча 01 августа 2024
Ла Фиорита
01.08.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 1 : 6
Завершен
Истанбул Башакшехир
13'
К. Пентек
31'
О. Али Саинер
35'
H. Güreler
90+1'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ла Фиорита - Истанбул Башакшехир
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
К. Пентек
83'
Замена
Л. Лима
️️️️
Д. Тюрук
83'
Замена
Д. Алексич
️️️️
О. Эргюн
Замена
L. Portaccio
️️️️
F. Casolla
79'
Замена
R. Lago
️️️️
E. Olcese
79'
72'
Замена
Ф. Кени
️️️️
О. Али Саинер
66'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Давидсон
66'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Д. Пелкас
53'
Желтая карточка
У. Ба
35'
ГОЛ! 0:3!
H. Güreler
Пас отдал
К. Пентек
31'
ГОЛ! 0:2!
О. Али Саинер
Пас отдал
Давидсон
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Пас отдал
Давидсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ла Фиорита
1
Маттео Цаволи
ВР
3
Luca Di Modugno
ЦЗ
6
Filippo Santi
ЦЗ
5
Marco Mazzotti
ЦЗ
11
Jacopo Semprini
ЦЗ
34
Nicola Greco
ЦЗ
17
Francesco Casolla
ЦП
17
João Felipe
ЦП
20
Daniel Cicarelli
ЦП
30
Alex Toccaceli
ЦП
9
Emiliano Olcese
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Давидсон
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Ла Фиорита
31
Samuele Guddo
ВР
2
Antonio Guerrieri
ЦЗ
10
Umberto Semeraro
ЦП
14
Nicola Mazzotti
ЦП
33
Томмазо Дзафферани
ПП
27
GIanluca Vivan
ЦФ
15
R. Lago
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
3-2-4-1
1
Цаволи
5
11
34
6
3
17
20
30
17
9
4-1-4-1
98
Дилмен
15
27
Ба
42
Саинер
3
Дуарте
4
Эргюн
11
Давидсон
19
Озкан
9
Тюрук
10
Пелкас
9
Пентек
9
15
15
9
9
Тюрук
6
Лима
6
Лима
9
Тюрук
4
Эргюн
9
Алексич
9
Алексич
4
Эргюн
11
Давидсон
7
Гюрлер
7
Гюрлер
11
Давидсон
42
Саинер
19
Кени
19
Кени
42
Саинер
10
Пелкас
25
Фигейредо
25
Фигейредо
10
Пелкас
Остались в запасе
Ла Фиорита
Истанбул Башакшехир
31
Samuele Guddo
ВР
2
Antonio Guerrieri
ЦЗ
10
Umberto Semeraro
ЦП
14
Nicola Mazzotti
ЦП
33
Томмазо Дзафферани
ПП
27
GIanluca Vivan
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
31
Samuele Guddo
ВР
2
Antonio Guerrieri
ЦЗ
10
Umberto Semeraro
ЦП
14
Nicola Mazzotti
ЦП
33
Томмазо Дзафферани
ПП
27
GIanluca Vivan
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Томас Манфредини
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Ла Фиорита - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
San Marino Stadium, San Marino
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