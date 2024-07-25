Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Ла Фиорита
Истанбул Башакшехир - Ла Фиорита: обзор матча 25 июля 2024
Истанбул Башакшехир
25.07.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 2 раунд
6 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Ла Фиорита
5'
Б. Озкан
13'
Давидсон
29'
Ж. Фигейредо
43'
О. Кеман
49'
Ж. Фигейредо
71'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Ла Фиорита
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
76'
Желтая карточка
М. Джалу
73'
ГОЛ! 6:0!
К. Пентек
Пас отдал
С. Гюрлер
71'
Замена
К. Пентек
️️️️
Ж. Фигейредо
61'
Замена
М. Джалу
️️️️
Д. Пелкас
61'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Давидсон
61'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Д. Пелкас
49'
Замена
H. Güreler
️️️️
Ж. Опоку
46'
ГОЛ! 4:0!
О. Кеман
Пас отдал
Д. Пелкас
43'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Л. Дуарте
29'
ГОЛ! 2:0!
Давидсон
Пас отдал
М. Зенгезер
13'
ГОЛ! 1:0!
Б. Озкан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Ла Фиорита
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Milos Boskovic, Montenegro
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Ла Фиорита
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Истанбула» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:44
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Истанбула» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:44
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+