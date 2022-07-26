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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дюделанж - Пюник
Дюделанж - Пюник: обзор матча 26 июля 2022
Дюделанж
26.07.2022, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Пюник
21'
М. Хассан
24'
Жуниньо
53'
Л. Юричич
76'
Ю. Отубанжо
86'
Л. Юричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дюделанж - Пюник
88'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
Ю. Отубанжо
86'
ГОЛ! 1:4!
Л. Юричич
Замена
Э. Агович
️️️️
А. Скендерович
82'
Замена
К. Штумпф
️️️️
М. Кирк
82'
77'
Замена
Ю. Гарегинян
️️️️
Р. Самбрано
76'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Отубанжо
68'
Желтая карточка
А. Дашян
67'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Давидян
53'
ГОЛ! 1:2!
Л. Юричич
48'
Желтая карточка
З. Гайич
46'
Замена
Е. Кочук
️️️️
У. Ненадович
46'
Замена
Л. Юричич
️️️️
А. Менсалао
24'
ГОЛ! 1:1!
Жуниньо
Пас отдал
У. Ненадович
ГОЛ! 1:0!
М. Хассан
Пас отдал
С. Хаджи
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
24
Мехди Кирк
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
21
Дейвид Синани
АП
8
Филип Божич
АП
5
Жюль Диуф
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
8
Андре Менсалао
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Давид Давидян
ПВ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦП
38
Энцо Лима
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
44
Алан Аусси
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
3-1-2-4
1
Фокс
24
Кирк
3
Да Кошта
4
Скендерович
22
Моррен
8
Божич
21
Синани
5
Диуф
19
Уассиеро
23
Хаджи
11
Хассан
3-3-2-2
1
Юрченко
15
Коваленко
5
Гайич
6
Жуниньо
8
Менсалао
11
Арутюнян
26
Самбрано
9
Давидян
9
Дашян
77
Ненадович
20
Отубанжо
24
Кирк
33
Штумпф
33
Штумпф
24
Кирк
4
Скендерович
20
Агович
20
Агович
4
Скендерович
9
Давидян
21
Гонсалес
21
Гонсалес
9
Давидян
77
Ненадович
10
Кочук
10
Кочук
77
Ненадович
20
Отубанжо
19
Наджарян
19
Наджарян
20
Отубанжо
26
Самбрано
20
Гарегинян
20
Гарегинян
26
Самбрано
8
Менсалао
7
Юричич
7
Юричич
8
Менсалао
Остались в запасе
Дюделанж
Пюник
25
Жонатан Жубер
ВР
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦП
38
Энцо Лима
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЦЗ
20
Неманья Младенович
ПВ
44
Алан Аусси
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
25
Жонатан Жубер
ВР
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦП
38
Энцо Лима
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЦЗ
20
Неманья Младенович
ПВ
44
Алан Аусси
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Дюделанж - Пюник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Стадион:
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