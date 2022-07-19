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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Пюник - Дюделанж
Пюник - Дюделанж: обзор матча 19 июля 2022
Пюник
19.07.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Дюделанж
72'
С. Хаджи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пюник - Дюделанж
88'
Желтая карточка
К. Штумпф
Замена
Г. Наджарян
️️️️
А. Гонсалес
85'
79'
Замена
К. Штумпф
️️️️
С. Уассиеро
79'
Замена
Э. Агович
️️️️
Ф. Божич
Замена
Н. Младенович
️️️️
Д. Давидян
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Хаджи
Замена
Р. Самбрано
️️️️
О. Арутюнян
64'
39'
Желтая карточка
Ж. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
5
Зоран Гайич
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Жуниньо
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Лука Юричич
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
21
Дейвид Синани
АП
8
Филип Божич
АП
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
5
Жюль Диуф
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Андре Менсалао
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
77
Урош Ненадович
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
Дюделанж
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
6
Иван Энгларо
ЦП
22
Уго Антунеш
ЦП
33
Крис Штумпф
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
4-2-2-2
1
Юрченко
5
Гайич
21
Гонсалес
10
Кочук
15
Коваленко
11
Арутюнян
6
Жуниньо
9
Дашян
9
Давидян
20
Отубанжо
7
Юричич
3-1-2-4
1
Фокс
4
Скендерович
3
Да Кошта
24
Кирк
22
Моррен
21
Синани
8
Божич
11
Хассан
23
Хаджи
5
Диуф
19
Уассиеро
11
Арутюнян
26
Самбрано
26
Самбрано
11
Арутюнян
9
Давидян
20
Младенович
20
Младенович
9
Давидян
21
Гонсалес
19
Наджарян
19
Наджарян
21
Гонсалес
19
Уассиеро
33
Штумпф
33
Штумпф
19
Уассиеро
8
Божич
20
Агович
20
Агович
8
Божич
Остались в запасе
Пюник
Дюделанж
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЦЗ
8
Андре Менсалао
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
6
Иван Энгларо
ЦП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЦЗ
8
Андре Менсалао
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
Остались в запасе
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
6
Иван Энгларо
ЦП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Пюник - Дюделанж
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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