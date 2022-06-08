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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Коринтианс
Куяба - Коринтианс: обзор матча 08 июня 2022
Куяба
08.06.2022, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
36'
U.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Коринтианс
Желтая карточка
Ж. Карлос
90'
+1
Красная карточка
Вальдивия
90'
+1
Замена
Паулао
️️️️
Ж. Виларди
80'
Замена
J.
️️️️
Андре
67'
Замена
M. Silva
️️️️
R. Gava
67'
Замена
Вальдивия
️️️️
F. Marques
67'
Замена
Алессон
️️️️
A. LuÃs
49'
46'
Замена
Л. Питон
️️️️
Б. Мело
46'
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Кейрос
46'
Замена
А. Мораес
️️️️
Р. Бамбу
46'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Адсон
43'
Желтая карточка
Д. Кейрос
41'
Желтая карточка
Р. Густаво
ГОЛ! 1:0!
U.
Пас отдал
F. Marques
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
21
Андре
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Коринтианс
1
Кассио
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Коринтианс
97
Иван
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
2-5
33
Эмпереур
13
Марллон
97
6
Виларди
19
21
Андре
18
3-2-2-2-1
1
Кассио
4
Жил
34
Густаво
26
Мело
31
Мантуан
3
Бамбу
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
19
Силва
10
Гедес
28
Адсон
6
Виларди
4
Паулао
4
Паулао
6
Виларди
19
20
Вальдивия
20
Вальдивия
19
97
77
Алессон
77
Алессон
97
18
77
77
18
21
Андре
18
18
21
Андре
26
Мело
6
Питон
6
Питон
26
Мело
37
Ду Кейрос
20
Жулиано
20
Жулиано
37
Ду Кейрос
28
Адсон
7
Аугусто
7
Аугусто
28
Адсон
3
Бамбу
18
Мораес
18
Мораес
3
Бамбу
Остались в запасе
Куяба
Коринтианс
26
Винисиус Баррета
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Куяба - Коринтианс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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