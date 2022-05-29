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    Расписание матчей 29-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 8 тур
    29 мая, воскресенье
    01:00
    Сан-Паулу
    2:2
    Сеара
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    02:30
    Форталеза
    1:1
    Жувентуде
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    22:00
    Сантос
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 19 тур
    29 мая, воскресенье
    01:00
    Лос-Анджелес
    3:2
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    02:00
    Атланта Юнайтед
    1:2
    Коламбус
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    4:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    02:00
    Торонто
    3:2
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    4:3
    Цинциннати
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    1:3
    Даллас
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 20 тур
    29 мая, воскресенье
    03:00
    Интер
    2:1
    Портленд
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    0:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    1:3
    Нэшвилл
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    04:00
    Канзаc Сити
    0:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    3:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022, Май
    29 мая, воскресенье
    03:08
    Мексика
    2:1
    Нигерия
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 33 тур
    29 мая, воскресенье
    15:00
    Динамо
    0:1
    Легион
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    15:00
    Кубань Холдинг
    5:0
    Алания-2
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    16:00
    Форте
    1:0
    Дружба
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    17:00
    СКА
    6:3
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    17:00
    Ротор-2
    1:8
    Чайка
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    17:00
    Динамо Мх
    2:0
    Анжи
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    18:00
    Черноморец
    2:2
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), Финал, ответный матч
    29 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    6:1
    Витесс
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 10 тур
    29 мая, воскресенье
    16:00
    Энергетик-БГУ
    5:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    18:00
    Неман
    2:2
    Белшина
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), Финал
    29 мая, воскресенье
    17:00
    Спартак
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), Финал, ответный матч
    29 мая, воскресенье
    17:30
    Люцерн
    2:0
    Шаффхаузен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), Финал, ответный матч
    29 мая, воскресенье
    18:00
    Рапид
    2:0
    Тироль
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), Финал
    29 мая, воскресенье
    18:30
    Хаддерсфилд Таун
    0:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 9 тур
    29 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:2
    Олесунн
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    19:00
    Йерв
    0:5
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    2:2
    Лиллестрем
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    19:00
    Мольде
    3:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    29 мая, воскресенье
    21:00
    Волеренга
    0:4
    Русенборг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), Финал, ответный матч
    29 мая, воскресенье
    20:00
    Сент-Этьен
    1:1
    (4:5)п
    Осер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), Финал, ответный матч
    29 мая, воскресенье
    21:30
    Морейренcе
    1:0
    Шавиш
    Матч завершен
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