Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Буде-Глимт
Мольде - Буде-Глимт: обзор матча 29 мая 2022
Мольде
29.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
3 : 1
Завершен
Буде-Глимт
4'
М. Гредем
60'
Д. Фофана
77'
М. Хейбротен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Буде-Глимт
Замена
Й. Бакке
️️️️
М. Гредем
89'
84'
Замена
Г. Ветти
️️️️
Э. Хаген
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Хейбротен
77'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Эйкрем
73'
Желтая карточка
М. Эйкрем
64'
63'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
63'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
ГОЛ! 2:0!
Д. Фофана
Пас отдал
М. Эйкрем
60'
Замена
Э. Хауган
️️️️
М. Бьорнбак
50'
Желтая карточка
Б. Риса
47'
Желтая карточка
С. Маннсверк
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Гредем
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-2-3-1
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
15
Бьорнбак
28
Хауген
10
Брейвик
20
Маннсверк
28
Гредем
23
Эйкрем
15
Кнутсон
27
Фофана
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
22
Хейбротен
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
18
Мое
10
Серли
90
Пеллегрино
11
Эспейор
15
Бьорнбак
19
Хауган
19
Хауган
15
Бьорнбак
23
Эйкрем
6
Эдегор
6
Эдегор
23
Эйкрем
28
Гредем
25
Бакке
25
Бакке
28
Гредем
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
18
Хаген
18
Ветти
18
Ветти
18
Хаген
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
Мольде
Буде-Глимт
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Мольде - Буде-Глимт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
Все
Мольде
Буде-Глимт
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+