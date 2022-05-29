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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Даллас
Орландо Сити - Даллас: обзор матча 29 мая 2022
Орландо Сити
29.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 3
Завершен
Даллас
45+4'
Э. Кара
67'
П. Арриола
70'
F. Jara
84'
П. Арриола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Даллас
Замена
М. Халлидэй
️️️️
А. Переа
88'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Руан
88'
87'
Желтая карточка
Ж. Обриан
84'
ГОЛ! 1:3!
П. Арриола
Пас отдал
Х. Феррейра
80'
Желтая карточка
Ф. Киньон
75'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
Замена
Пато
️️️️
С. Мендес
75'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Ж. Урсо
75'
74'
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
70'
ГОЛ! 1:2!
F. Jara
Пас отдал
Х. Феррейра
67'
ГОЛ! 1:1!
П. Арриола
Пас отдал
F. Jara
64'
Желтая карточка
А. Веласко
63'
Замена
F. Jara
️️️️
П. Помыкал
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Малрейни
57'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
Пас отдал
М. Перейра
45'
+4
42'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Желтая карточка
С. Мендес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
4-2-2-2
1
Галлезе
8
Моутинью
13
Руан
6
Янссон
24
Смит
32
Мендес
8
Переа
30
Урсо
10
Перейра
9
Кара
11
Малрейни
3-2-5
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
23
Сервания
27
Феррейра
17
Арриола
20
Веласко
19
Киньон
99
Твумаси
8
Переа
23
Халлидэй
23
Халлидэй
8
Переа
13
Руан
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
13
Руан
11
Малрейни
11
Торрес
11
Торрес
11
Малрейни
32
Мендес
12
Пато
12
Пато
32
Мендес
30
Урсо
13
Акинделе
13
Акинделе
30
Урсо
19
Помыкал
29
29
19
Помыкал
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
Остались в запасе
Орландо Сити
Даллас
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Орландо Сити - Даллас
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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