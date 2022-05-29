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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 29 мая 2022
Лос-Анджелес
29.05.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 19 тур
3 : 2
Завершен
Сан-Хосе
8'
К. Аранго (П)
13'
Р. Холлингшид
47'
Б. Родригес
16'
Ж. Эбобиссе
31'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Желтая карточка
Д. Крисостомо
90'
+4
90'
+1
Замена
S. Salinas
️️️️
П. Мари
85'
Замена
Жудсон
️️️️
Э. Ремеди
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
Ф. Гинелла
82'
Замена
К. Опоку
️️️️
Б. Родригес
82'
Желтая карточка
К. Акоста
77'
Желтая карточка
Д. Мусовски
76'
73'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
73'
Замена
М. Лопес
️️️️
T. Thompson
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Аранго
71'
ГОЛ! 3:2!
Б. Родригес
47'
31'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
К. Эспиноса
Желтая карточка
Б. Родригес
19'
17'
Желтая карточка
К. Эспиноса
16'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Х. Монтейру
ГОЛ! 2:0!
Р. Холлингшид
Пас отдал
Б. Родригес
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Аранго
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
45
Франсиско Гинелла
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
7
Брайан Родригес
ПВ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
3-2-2-2-1
71
Крепо
5
Мбаке
25
Ибеага
3
Акоста
6
Санчес
45
Гинелла
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
7
Родригес
17
Аранго
1-5-5
22
5
Ремеди
21
Грегуш
35
Монтейру
7
7
Эспиноса
12
17
Эбобиссе
4
Бисон
5
Натан
3
Мари
45
Гинелла
17
Крисостомо
17
Крисостомо
45
Гинелла
17
Аранго
19
Мусовски
19
Мусовски
17
Аранго
7
Родригес
90
Опоку
90
Опоку
7
Родригес
22
15
Лопес
15
Лопес
22
5
Ремеди
93
Жудсон
93
Жудсон
5
Ремеди
3
Мари
6
6
3
Мари
7
28
28
7
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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