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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 29 мая 2022
Хаддерсфилд Таун
29.05.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Чемпионшип, Финал
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
43'
Л. Колуилл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
90'
Замена
Э. Хорват
️️️️
Б. Самба
74'
Замена
М. Лоу
️️️️
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Г. Тоффоло
73'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
67'
66'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
55'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Колуилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Николлс
23
Сарр
6
Колуилл
12
Лис
15
Тоффоло
2
Пипа
10
Синани
6
Хогг
27
О'Брайен
7
Томас
25
Уорд
4-1-2-2-1
30
Самба
99
Спенс
27
Кук
6
Уорролл
26
Маккена
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
11
Зинкернагель
22
Джонсон
9
Дэвис
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
30
Самба
34
Хорват
34
Хорват
30
Самба
11
Зинкернагель
3
Лоу
3
Лоу
11
Зинкернагель
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Карлос Корберан
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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