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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Ботафого
Коритиба - Ботафого: обзор матча 29 мая 2022
Коритиба
29.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
29'
И. Пайшао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Ботафого
Желтая карточка
Клейтон
90'
+6
89'
Замена
R.
️️️️
Д. Борхес
Желтая карточка
Г. Биро
83'
Замена
Д. Порфирио
️️️️
Г. Биро
83'
Замена
Клейтон
️️️️
Л. Гамальо
83'
Замена
P. García
️️️️
Ф. Даниэл
83'
74'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
D. Gonçalves
Замена
R.
️️️️
Т. Андерсон
71'
64'
Замена
М. Наскименто
️️️️
C.
61'
Желтая карточка
C.
Замена
R. William
️️️️
Вал
59'
51'
Желтая карточка
Эрисон
46'
Замена
Уго
️️️️
Р. Саравия
46'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
R.
Желтая карточка
A. Muralha
44'
Желтая карточка
Вал
41'
ГОЛ! 1:0!
И. Пайшао
Пас отдал
Вал
29'
Желтая карточка
Г. де лос Сантос
21'
12'
Желтая карточка
В. Куэста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЦП
97
Вал
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
14
Chay
ЦП
20
Ренцо Саравия
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коритиба
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
14
Pablo García
ЦП
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Уго
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
1-2-5
3
де лос Сантос
14
Пайшао
97
Вал
8
Фариас
99
Гамальо
7
Даниэл
19
Андерсон
29
Биро
2-2-1-5
25
Фернандес
4
Кану
20
Борхес
5
14
27
Са
20
Саравия
99
Эрисон
23
13
31
Куэста
97
Вал
21
21
97
Вал
29
Биро
33
Порфирио
33
Порфирио
29
Биро
7
Даниэл
14
14
7
Даниэл
19
Андерсон
20
20
19
Андерсон
99
Гамальо
90
Клейтон
90
Клейтон
99
Гамальо
23
33
Фернандес
33
Фернандес
23
13
12
Пиазон
12
Пиазон
13
20
Саравия
16
Уго
16
Уго
20
Саравия
20
Борхес
27
27
20
Борхес
14
30
Наскименто
30
Наскименто
14
Остались в запасе
Коритиба
Ботафого
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
22
Douglas Borges
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Коритиба - Ботафого
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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