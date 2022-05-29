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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Сарпсборг 08
Йерв - Сарпсборг 08: обзор матча 29 мая 2022
Йерв
29.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
0 : 5
Завершен
Сарпсборг 08
19'
М. Майгаард
26'
Й. Солтведт
60'
Й. Солтведт
90+1'
M. Odegaard
90+2'
Г. Молинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Сарпсборг 08
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
Г. Молинс
90'
+2
Замена
А. Скиппер
️️️️
Й. Хорн
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
M. Odegaard
82'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Д. Линдсет
82'
Замена
M. Odegaard
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Замена
Т. Несс
️️️️
Т. Вихне
77'
70'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
70'
Замена
Г. Молинс
️️️️
К. Опсет
Замена
Ф. Шретер
️️️️
У. Фуртадо
65'
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
D. Arrocha
65'
Замена
М. Угланд
️️️️
А. Симсир
62'
60'
ГОЛ! 0:3!
Й. Солтведт
Пас отдал
Д. Линдсет
26'
ГОЛ! 0:2!
Й. Солтведт
Пас отдал
Д. Линдсет
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Майгаард
Пас отдал
Т. Хайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
0
M. Haarup
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Йерв
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
77
Rodney Antwi
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
3-4-2-1
1
0
3
2
Вихне
17
6
Вихманн
15
Бренден
6
Норхейм
58
Симсир
7
Фуртадо
24
Кольскоген
4-5
5
Мартинссон Нгуали
10
Линдсет
14
Хайнц
6
Салетрос
12
Нильсен
20
Майгаард
17
Солтведт
3
Хорн
4
Утвик
3
5
Сандберг
5
Сандберг
3
2
Вихне
23
Несс
23
Несс
2
Вихне
7
Фуртадо
11
Шретер
11
Шретер
7
Фуртадо
58
Симсир
18
Угланд
18
Угланд
58
Симсир
3
Хорн
3
Скиппер
3
Скиппер
3
Хорн
10
Линдсет
6
Хейланд
6
Хейланд
10
Линдсет
22
Опсет
10
Молинс
10
Молинс
22
Опсет
7
5
5
7
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
Остались в запасе
Йерв
Сарпсборг 08
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
77
Rodney Antwi
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
77
Rodney Antwi
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Йерв - Сарпсборг 08
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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Йерв
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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