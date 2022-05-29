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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 29 мая 2022
Миннесота Юнайтед
29.05.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 20 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
29'
А. Калленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити
89'
Замена
Хебер
️️️️
Т. Магно
89'
Замена
A. Jasson
️️️️
С. Родригес
Замена
A. Danladi
️️️️
J. Rosales
81'
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Фрагапане
69'
68'
Замена
Т. Грэй
️️️️
К. Паркс
Желтая карточка
J. Rosales
44'
Желтая карточка
D. Taylor
39'
Желтая карточка
В. Трапп
36'
Желтая карточка
Б. Дибасси
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Калленс
Пас отдал
С. Родригес
19'
Замена
М. Амундсен
️️️️
C. Gloster
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Таллес Магно
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Миннесота Юнайтед
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2-3-5
97
Сент-Клер
18
Дибасси
92
20
Трапп
30
17
Лод
27
10
Рейносо
21
Хлонгване
44
7
Фрагапане
3-2-5
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
27
Моралес
55
Паркс
10
Моралес
11
Магно
11
Кастелланос
8
Родригес
2
5
Асеведо
30
99
99
30
7
Фрагапане
23
Эну
23
Эну
7
Фрагапане
11
Магно
97
Хебер
97
Хебер
11
Магно
2
18
Амундсен
18
Амундсен
2
55
Паркс
24
Грэй
24
Грэй
55
Паркс
8
Родригес
17
17
8
Родригес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Сити
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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