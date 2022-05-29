Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Славия-Мозырь
СКА-1938 - Славия-Мозырь: обзор матча 29 мая 2022
СКА-1938
29.05.2022, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
13'
А. Свирепа
35'
А. Свирепа
70'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Славия-Мозырь
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Свирепа
85'
Замена
А. Жумакулов
️️️️
Р. Папарига
82'
ГОЛ! 3:0!
Б. Абдихоликов
70'
70'
Замена
В. Полоз
️️️️
В. Потороча
Желтая карточка
И. Лукашевич
56'
47'
Красная карточка
В. Есин
40'
Замена
В. Есин
️️️️
А. Альшаник
38'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
Г. Якушевич
ГОЛ! 2:0!
А. Свирепа
Пас отдал
Б. Абдихоликов
35'
24'
Желтая карточка
С. Шестиловский
Замена
П. Пашевич
️️️️
Д. Силинский
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Свирепа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Шохрух Абдурахмонов
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Славия-Мозырь
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦП
16
Данила Сокол
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
16
Аббосбек Жумакулов
ЦП
51
Альберт Михайлов
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
1-4-5
55
Лаврик
45
Хусанов
10
Абдурахмонов
19
Силинский
7
Свирепа
14
Лукашевич
10
Папарига
24
Макушинский
2
Рылач
1
Макавчик
4-2-5
44
Тимонюк
44
Шестиловский
11
Эссого
3
Игнатенко
6
Дрош
9
Кобет
16
Сокол
96
Потороча
11
Ловец
78
Якушевич
10
Альшаник
10
Папарига
16
Жумакулов
16
Жумакулов
10
Папарига
19
Силинский
14
Пашевич
14
Пашевич
19
Силинский
7
Свирепа
18
Омельянчук
18
Омельянчук
7
Свирепа
10
Альшаник
27
Есин
27
Есин
10
Альшаник
96
Потороча
13
Полоз
13
Полоз
96
Потороча
78
Якушевич
8
Барсуков
8
Барсуков
78
Якушевич
Остались в запасе
СКА-1938
Славия-Мозырь
44
Станислав Клещук
ВР
51
Альберт Михайлов
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
51
Альберт Михайлов
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча СКА-1938 - Славия-Мозырь
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
Новости команд
Все
СКА-1938
Славия-Мозырь
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+