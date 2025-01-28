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  • Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира

Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира

Алексей Меркулов, тренер «Энергетика-БГУ», оценил качества экс-игрока команды Абдукодира Хусанова.

  • Узбекистанец куплен «Манчестер Сити» у «Ланса» за 50 миллионов евро.
  • Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).
  • В начале 2-го тайма Абдукодира заменили.

«Абдукодир появился у нас в команде в 16 лет. В принципе, в таком возрасте он ещe не имел права играть на профессиональном уровне. Но с первого взгляда было видно, что это очень талантливый футболист. В принципе, он был похож на неогранeнный бриллиант, однако нам предстояло, во-первых, повысить его физические возможности и прежде всего тактическое образование. Над этим, собственно, и работали всем тренерским штабом «Энергетика».

Если коснуться его сильных сторон, то, на мой взгляд, это прежде всего высокая скорость. Он очень хорошо играет в единоборствах, обладает сильным ударом, причeм в единоборствах как вверху, так и внизу играет одинаково сильно. Поэтому, ну, это, собственно, и отличает его от других защитников», – сказал Меркулов в эфире радио «Движение».

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Источник: «Бомбардир»

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