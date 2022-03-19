Владимир Белявский
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Белявский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|27 июня 1962
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Белявский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|27 июня 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Энергетик-БГУ
|11
|8
|2
|1
|Дата
|Матч
|19.03.2022
|Энергетик-БГУ
|3 : 1
|Витебск
|09.04.2022
|Энергетик-БГУ
|1 : 1
|Слуцк
|17.04.2022
|Динамо-Брест
|1 : 2
|Энергетик-БГУ
|23.04.2022
|Энергетик-БГУ
|1 : 2
|Ислочь
|02.05.2022
|Неман
|1 : 4
|Энергетик-БГУ
|08.05.2022
|Энергетик-БГУ
|0 : 1
|Шахтер
|14.05.2022
|Энергетик-БГУ
|2 : 0
|Минск
|20.05.2022
|Арсенал
|0 : 2
|Энергетик-БГУ
|29.05.2022
|Энергетик-БГУ
|5 : 0
|Славия-Мозырь
|17.06.2022
|Белшина
|0 : 1
|Энергетик-БГУ
|03.04.2022
|Энергетик-БГУ
|3 : 1
|Торпедо-БелАЗ