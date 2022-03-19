Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Владимир Белявский

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Владимирович
    Фамилия Белявский
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 27 июня 1962
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11