Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»

Алексей Меркулов, главный тренер белорусского «Энергетика-БГУ», отреагировал на трансфер экс-игрока команды Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

Узбекистанец куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).

В начале 2-го тайма Абдукодира заменили.

«Конечно, мы рассчитывали на то, что игрок перейдeт на более высокий уровень, нежели «Ланс», но приглашение в «Ман Сити», конечно, превзошло все ожидания, поэтому мы испытываем очень большую гордость.

Что касается трансферной стоимости игрока, ну, здесь необходимо владеть конъюнктурой рынка. Поэтому, что касается денег, безусловно, они внушительные», – сказал Меркулов в эфире радио «Движение».