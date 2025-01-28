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  • Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»

Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»

Алексей Меркулов, тренер «Энергетика-БГУ», отреагировал на дебют Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

  • Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).
  • В начале 2-го тайма Абдукодира заменили.
  • Узбекистанец куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

«Матч с «Челси» получился далеко не лучшим в карьере Абдукодира, однако я думаю, что посыпать пеплом голову здесь не стоит прежде всего, и об этом сказал сам Хосеп Гвардиола. Игрок очень мало участвовал в тренировочном процессе команды, и, опять же, положа руку на сердце, необходимо сказать, что «Челси» – не последний клуб в мире. Опять же немаловажный фактор – тактический. Ведь если посмотреть, «Ланс» и «Сити» по-разному выстраивают оборону. Поэтому, я думаю, к этому тоже необходимо адаптироваться.

Мне кажется, тренерский штаб «Манчестер Сити» прекрасно понимает ситуацию. Я уверен, что игрок адаптируется в команде, привыкнет к тренировочному процессу и чемпионату Англии. И я думаю, что, по крайней мере, на это очень надеемся, что Гвардиола продолжит доверять Хусанову место в составе», – сказал Меркулов в эфире радио «Движение».

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Источник: «Чемпионат»

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