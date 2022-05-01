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    Расписание матчей 01-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 4 тур
    1 мая, воскресенье
    00:30
    Гойас
    2:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    01:00
    Куяба
    1:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Ботафого
    1:1
    Жувентуде
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:0
    Форталеза
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    3:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 12 тур
    1 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:0
    Интер
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 13 тур
    1 мая, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    3:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    2:1
    Шарлотт
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    03:00
    Чикаго Файр
    1:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    2:2
    Даллас
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    2:0
    Портленд
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:00
    Нью-Йорк Сити
    3:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    23:00
    Нэшвилл
    1:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 9 тур
    1 мая, воскресенье
    13:00
    Астана
    3:3
    Туран
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:00
    Атырау
    2:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 31 тур
    1 мая, воскресенье
    13:15
    Херенвен
    3:3
    Камбур
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Гоу Эхед Иглс
    1:2
    Витесс
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    4:2
    Виллем II
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:45
    Фортуна
    1:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    21:00
    РКС Ваалвейк
    3:1
    Гронинген
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 35 тур
    1 мая, воскресенье
    13:30
    Ювентус
    2:1
    Венеция
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Эмполи
    1:3
    Торино
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Милан
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Удинезе
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    21:45
    Рома
    0:0
    Болонья
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 35 тур
    1 мая, воскресенье
    14:00
    Труа
    3:0
    Лилль
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Брест
    2:0
    Клермон
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Лорьян
    1:2
    Реймс
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Монако
    2:0
    Анжер
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Монпелье
    2:2
    Метц
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:05
    Бордо
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    21:45
    Марсель
    0:3
    Лион
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 2 тур, группа A
    1 мая, воскресенье
    14:00
    Селтик
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 27 тур
    1 мая, воскресенье
    14:00
    Спартак
    2:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:30
    Химки
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    2:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 2 тур, группа A
    1 мая, воскресенье
    14:30
    Антверпен
    0:0
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:30
    Андерлехт
    0:0
    Брюгге
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 34 тур
    1 мая, воскресенье
    15:00
    Эльче
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:15
    Гранада
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:30
    Райо Вальекано
    1:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    22:00
    Барселона
    2:1
    Мальорка
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 6 тур, группа B
    1 мая, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:00
    Вайле
    0:3
    Сендерийск
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 32 тур
    1 мая, воскресенье
    15:15
    Сьон
    1:2
    Янг Бойз
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:30
    Базель
    0:2
    Цюрих
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:30
    Люцерн
    3:0
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 6 тур
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Ислочь
    2:0
    Минск
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:30
    Динамо-Брест
    0:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 10 тур, группа A
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Динамо-2
    3:2
    Красава
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 35 тур
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Кайсериспор
    2:3
    Бешикташ
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    2:1
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:30
    Галатасарай
    2:3
    Сивасспор
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:30
    Гезтепе
    1:7
    Ризеспор
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 35 тур
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Эвертон
    1:0
    Челси
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Тоттенхэм
    3:1
    Лестер
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:30
    Вест Хэм
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 6 тур, группа A
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Олимпиакос
    3:2
    ПАС
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Панатинаикос
    1:0
    Арис
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    21:00
    ПАОК
    1:1
    АЕК
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 2 тур, группа C
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Богемианс 1905
    0:1
    Пардубице
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    2:0
    Карвина
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Фастав
    3:0
    Теплице
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 6 тур, группа A
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    2:1
    Брондбю
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    0:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 32 тур
    1 мая, воскресенье
    17:30
    Витория Гимараеш
    1:1
    Санта-Клара
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:00
    Морейренcе
    1:2
    Боавишта
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    22:30
    Спортинг
    4:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 2 тур, группа A
    1 мая, воскресенье
    20:00
    Славия
    1:1
    Виктория
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    1 мая, воскресенье
    23:30
    Сальвадор
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    Панама
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