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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 01 мая 2022
Марсель
01.05.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 3
Завершен
Лион
55'
К. Люкеба
76'
М. Дембеле
88'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Лион
90'
Замена
Энрике
️️️️
Л. Пакета
90'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Токо Экамби
88'
ГОЛ! 0:3!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Тете
Замена
В. Ронжье
️️️️
Жерсон
86'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
А. Милик
86'
83'
Замена
Р. Февр
️️️️
У. Ауа
76'
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Пас отдал
М. Густо
Замена
А. Арит
️️️️
П. Гуйе
75'
Желтая карточка
П. Гуйе
71'
69'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Боатенг
69'
Замена
Тете
️️️️
Б. Барколя
Замена
М. Гендузи
️️️️
С. Колашинац
62'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Д. Ундер
62'
60'
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
П. Лопес
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Люкеба
Пас отдал
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
31
Ирвин Ломами
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Тете
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Лирола
18
Гуйе
8
Камара
8
Жерсон
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
4-1-1-2-2
1
Лопеш
27
Густо
23
Люкеба
17
Боатенг
33
Эмерсон
23
Мендес
10
Ауа
11
Пакета
29
Барколя
9
Дембеле
9
Экамби
23
Колашинац
6
Гендузи
6
Гендузи
23
Колашинац
8
Жерсон
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Жерсон
18
Гуйе
77
Арит
77
Арит
18
Гуйе
7
Ундер
9
Дьенг
9
Дьенг
7
Ундер
30
Милик
94
Бакамбу
94
Бакамбу
30
Милик
10
Ауа
21
Февр
21
Февр
10
Ауа
11
Пакета
17
Энрике
17
Энрике
11
Пакета
9
Экамби
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Экамби
17
Боатенг
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
17
Боатенг
29
Барколя
11
Тете
11
Тете
29
Барколя
Остались в запасе
Марсель
Лион
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Марсель - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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