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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Уфа
Химки - Уфа: обзор матча 01 мая 2022
Химки
01.05.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
31'
И. Кухарчук
90+2'
Г. Агаларов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Уфа
90'
+4
Желтая карточка
О. Урунов
Желтая карточка
А. Филин
90'
+2
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Агаларов
Желтая карточка
К. Боженов
79'
77'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
В. Кротов
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Кухарчук
72'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Д. Глушаков
72'
61'
Замена
Ф. Мрзляк
️️️️
В. Камилов
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Руденко
60'
54'
Желтая карточка
Д. Ортис
Желтая карточка
Б. Идову
49'
46'
Замена
О. Иванов
️️️️
Э. Ботака-Иобома
46'
Замена
Д. Ортис
️️️️
Р. Фищенко
Замена
А. Филин
️️️️
Б. Сабович
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
Пас отдал
Д. Тихий
31'
15'
Замена
А. Чичкан
️️️️
А. Беленов
Красная карточка
Э. Набиуллин
12'
Желтая карточка
Б. Сабович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Александр Руденко
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
15
Константин Плиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Химки
54
Егор Генералов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Лантратов
15
Тихий
20
Волков
88
Григалава
30
Идову
87
Боженов
14
Сабович
88
Глушаков
3
Набиуллин
44
Кухарчук
19
Руденко
3-3-1-2-1
31
Беленов
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
4
Никитин
70
Кабутов
6
Фищенко
15
Плиев
18
Камилов
57
Кротов
11
Урунов
25
Агаларов
14
Сабович
25
Филин
25
Филин
14
Сабович
88
Глушаков
35
Главчич
35
Главчич
88
Глушаков
19
Руденко
97
Магомедов
97
Магомедов
19
Руденко
44
Кухарчук
27
Мирзов
27
Мирзов
44
Кухарчук
31
Беленов
31
Чичкан
31
Чичкан
31
Беленов
18
Камилов
24
Мрзляк
24
Мрзляк
18
Камилов
3
Ботака-Иобома
19
Иванов
19
Иванов
3
Ботака-Иобома
57
Кротов
17
Касинтура
17
Касинтура
57
Кротов
6
Фищенко
70
Ортис
70
Ортис
6
Фищенко
Остались в запасе
Химки
Уфа
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Химки - Уфа
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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