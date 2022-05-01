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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 01 мая 2022
Тоттенхэм
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
22'
Г. Кейн
60'
Х. Сон
79'
Х. Сон
90+1'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Лестер
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
К. Ихеначо
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
82'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Р. Бентанкур
82'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Кулушевски
79'
76'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
А. Перес
67'
Замена
Л. Брант
️️️️
Б. Сумаре
67'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
66'
Желтая карточка
Л. Томас
63'
Желтая карточка
Д. Амарти
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Кулушевски
60'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
58'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Моура
55'
48'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Б. Дэвис
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Майкл Крейг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
5
Льюис Брант
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
30
Сессеньон
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
22
Эмерсон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
4-1-1-1-3
1
Шмейхель
21
Кастань
12
Амарти
2
Сеюнджу
33
Томас
34
Сумаре
6
Менди
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
22
Перес
27
Дака
30
Бентанкур
4
Уинкс
4
Уинкс
30
Бентанкур
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
7
Моура
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Моура
34
Сумаре
5
Брант
5
Брант
34
Сумаре
22
Перес
18
Тилеманс
18
Тилеманс
22
Перес
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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