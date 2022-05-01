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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 01 мая 2022
Спартак
01.05.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
61'
А. Соболев (П)
83'
А. Соболев
30'
Ю. Горшков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Крылья Советов
Замена
М. Кофрие
️️️️
А. Соболев
90'
90'
Замена
А. Соколов
️️️️
Р. Ежов
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Д. Хлусевич
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Соболев
83'
80'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
79'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Глушенков
77'
Желтая карточка
Ф. Костанца
69'
Замена
М. Барач
️️️️
М. Витюгов
Замена
К. Промес
️️️️
З. Бакаев
68'
Желтая карточка
К. Мартинс
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Соболев
61'
60'
Желтая карточка
А. Солдатенков
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Игнатов
46'
Желтая карточка
А. Селихов
41'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Горшков
Желтая карточка
С. Жиго
7'
Желтая карточка
Г. Джикия
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
11
Виктор Мозес
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-3-1-2-1
57
Селихов
14
Джикия
2
Жиго
68
Литвинов
11
Мозес
35
Мартинс
26
Хлусевич
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Бакаев
7
Соболев
3-2-1-2-2
1
Ломаев
95
Гапонов
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
8
Витюгов
8
Коваленко
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
26
Хлусевич
15
Рассказов
15
Рассказов
26
Хлусевич
7
Соболев
5
Кофрие
5
Кофрие
7
Соболев
77
Бакаев
10
Промес
10
Промес
77
Бакаев
8
Игнатов
11
Николсон
11
Николсон
8
Игнатов
8
Витюгов
44
Барач
44
Барач
8
Витюгов
29
Ежов
18
Соколов
18
Соколов
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
10
Глушенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
10
Глушенков
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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