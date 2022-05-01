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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Карвина
Яблонец - Карвина: обзор матча 01 мая 2022
Яблонец
01.05.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Карвина
15'
Я. Мартинец
42'
Я. Зелены
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Карвина
Замена
Т. Смейкал
️️️️
М. Кратохвил
90'
+2
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Т. Малински
84'
73'
Желтая карточка
Л. Чмелик
65'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
L. Bartosak
Замена
М. Неспор
️️️️
Д. Икаунекс
64'
46'
Замена
M. Vlachovsky
️️️️
В. Синявский
46'
Замена
S. Drame
️️️️
К. Косе
46'
Замена
O. Chveja
️️️️
А. Свобода
Замена
Д. Плестил
️️️️
Я. Кроб
46'
45'
Желтая карточка
L. Bartosak
ГОЛ! 2:0!
Я. Зелены
42'
35'
Желтая карточка
T. Jursa
ГОЛ! 1:0!
Я. Мартинец
Пас отдал
Я. Кроб
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
24
Томаш Смейкал
ПП
26
Мартин Неспор
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
0
M. Vlachovsky
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
3-2-3-2
1
Гануш
27
Кубишта
30
Зелены
4
Мартинец
23
Штепанек
16
Кроб
3
Хюбшман
27
Кратохвил
9
Икаунекс
26
Малински
95
Чернак
4-3-4
3
5
Кобоури
12
31
8
5
Косе
99
Синявский
44
Шехич
27
14
Свобода
91
26
Малински
7
Поважанец
7
Поважанец
26
Малински
16
Кроб
7
Плестил
7
Плестил
16
Кроб
27
Кратохвил
24
Смейкал
24
Смейкал
27
Кратохвил
9
Икаунекс
26
Неспор
26
Неспор
9
Икаунекс
5
Косе
44
44
5
Косе
14
Свобода
0
0
14
Свобода
99
Синявский
0
0
99
Синявский
31
9
Чмелик
9
Чмелик
31
Остались в запасе
Яблонец
Карвина
30
Властимил Хрубы
ВР
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Яблонец - Карвина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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