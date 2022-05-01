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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Теплице
Фастав - Теплице: обзор матча 01 мая 2022
Фастав
01.05.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 2 тур
3 : 0
Завершен
Теплице
3'
В. Чантуришвили
7'
В. Вукадинович
36'
М. Чедидла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Теплице
84'
Желтая карточка
Я. Шейбал
Замена
M. Fillo
️️️️
В. Чантуришвили
83'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Y. Drame
83'
Замена
R. Reiter
️️️️
В. Вукадинович
65'
64'
Замена
D. Ledecky
️️️️
Ф. Жак
Замена
А. Фантис
️️️️
R. Hruby
60'
Желтая карточка
Y. Drame
59'
56'
Замена
V. Prošek
️️️️
Д. Больевич
46'
Замена
P. Zitny
️️️️
A. Ljevakovic
ГОЛ! 3:0!
М. Чедидла
Пас отдал
В. Прохазка
36'
35'
Замена
Я. Шейбал
️️️️
С. Шалоупек
ГОЛ! 2:0!
В. Вукадинович
Пас отдал
Я. Янецки
7'
ГОЛ! 1:0!
В. Чантуришвили
Пас отдал
Л. Враштил
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Теплице
35
Václav Prošek
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
26
Ngosa Sunzu
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
2-5-4
26
Прохазка
2
7
Чантуришвили
44
Конде
8
68
Янецки
18
Чедидла
1
77
Вукадинович
27
19
Враштил
3-2-2-3
0
13
Тижани
17
2
Шалоупек
33
Больевич
0
7
Жак
10
Сейк
3
30
7
Чантуришвили
0
0
7
Чантуришвили
77
Вукадинович
7
7
77
Вукадинович
8
15
Фантис
15
Фантис
8
27
44
Джаво
44
Джаво
27
33
Больевич
35
35
33
Больевич
2
Шалоупек
2
Шейбал
2
Шейбал
2
Шалоупек
0
29
29
0
7
Жак
0
0
7
Жак
Остались в запасе
Фастав
Теплице
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
26
Ngosa Sunzu
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Остались в запасе
26
Ngosa Sunzu
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Фастав - Теплице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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