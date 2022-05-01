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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Брондбю
Рандерс - Брондбю: обзор матча 01 мая 2022
Рандерс
01.05.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Брондбю
87'
Н. Брок-Мадсен
26'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Брондбю
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Т. Кеинде
90'
+2
Замена
Х. Андерссон
️️️️
Ф. Лауэнборг
90'
Желтая карточка
Н. Брок-Мадсен
88'
ГОЛ! 1:1!
Н. Брок-Мадсен
Пас отдал
Ф. Лауэнборг
87'
74'
Желтая карточка
А. Слимане
73'
Замена
П. Бьюр
️️️️
К. Каппис
73'
Замена
Y. Salech
️️️️
М. Дивкович
72'
Желтая карточка
Д. Белл
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
70'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
70'
64'
Замена
М. Греве
️️️️
Й. Радошевич
Красная карточка
С. Одей
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Квистгарден
Пас отдал
Б. Риверос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Carl Björk
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
3-5-1-1
30
Карльгрен
23
Бундгор
28
Гравес
15
Копплин
10
Хаммершой-Мистрати
4
Йонсен
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
8
Пизингер
24
Кеинде
98
Одей
4-3-3
1
Хермансен
5
Брус
5
Хеггхейм
15
Риверос
5
Тшиемб
5
Радошевич
12
Каппис
20
Слимане
30
Квистгарден
24
Дивкович
8
Белл
24
Кеинде
17
Лауридсен
17
Лауридсен
24
Кеинде
14
Лауэнборг
6
Андерссон
6
Андерссон
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
10
Хаммершой-Мистрати
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
10
Хаммершой-Мистрати
12
Каппис
21
Бьюр
21
Бьюр
12
Каппис
5
Радошевич
17
Греве
17
Греве
5
Радошевич
24
Дивкович
9
9
24
Дивкович
Остались в запасе
Рандерс
Брондбю
25
Йонас Дакир
ВР
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Томас Миккельсен
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Рандерс - Брондбю
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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