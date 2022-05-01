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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 01 мая 2022
Вест Хэм
01.05.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
45'
Д. Боуэн
38'
Р. Холдинг
54'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Желтая карточка
А. Крессуэлл
90'
+2
90'
+2
Замена
А. Локонга
️️️️
М. Эдегор
90'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
87'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Б. Сака
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Бенрахма
81'
78'
Замена
С. Соареш
️️️️
Т. Томиясу
Замена
Т. Соучек
️️️️
М. Нобл
77'
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Ланзини
71'
54'
ГОЛ! 1:2!
Габриэль
Пас отдал
Г. Мартинелли
Желтая карточка
Д. Боуэн
52'
49'
Желтая карточка
Б. Сака
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
В. Цоуфал
45'
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Холдинг
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Пабло Форнальс
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
34
Цоуфал
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
8
Форнальс
22
Ланзини
20
Боуэн
10
Бенрахма
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
6
Габриэль
6
Холдинг
17
Тавареш
34
Джака
6
Эль-Ненни
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
16
Нобл
28
Соучек
28
Соучек
16
Нобл
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
22
Ланзини
18
Антонио
18
Антонио
22
Ланзини
5
Томиясу
21
Соареш
21
Соареш
5
Томиясу
8
Эдегор
6
Локонга
6
Локонга
8
Эдегор
7
Сака
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Сака
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Setanta Sports
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Вест Хэм
Арсенал
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