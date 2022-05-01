Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Форталеза
Коринтианс - Форталеза: обзор матча 01 мая 2022
Коринтианс
01.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
53'
М. Хусса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Форталеза
Замена
Г. Силва
️️️️
Виллиан
87'
86'
Желтая карточка
Б. Себальос
Желтая карточка
Виллиан
86'
82'
Замена
V. Depietri
️️️️
Я. Пикачу
79'
Желтая карточка
M. Vargas
70'
Замена
Робсон
️️️️
С. Ромеро
Замена
Жо
️️️️
Р. Гедес
61'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
А. Мораес
61'
60'
Замена
Ромариньо
️️️️
Мойзес
60'
Замена
Л. Лима
️️️️
Фелипе
58'
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хусса
53'
Замена
Р. Густаво
️️️️
Р. Аугусто
46'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Паулиньо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Форталеза
2
Тинга
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
15
Фелипе
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
97
Иван
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Форталеза
4
Тити
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
4-3-2-1
1
Кассио
6
Питон
4
Виктор
4
Жил
2
Рамуш
18
Паулиньо
8
Майкон
7
Аугусто
10
Гедес
10
Виллиан
18
Мораес
4-2-5
3
Себальос
4
Беневенуто
29
Капишаба
2
Тинга
35
Насименту
15
Фелипе
93
Валеф
22
Пикачу
5
Хусса
21
Мойзес
10
Ромеро
18
Паулиньо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
18
Паулиньо
18
Мораес
31
Мантуан
31
Мантуан
18
Мораес
7
Аугусто
34
Густаво
34
Густаво
7
Аугусто
10
Виллиан
19
Силва
19
Силва
10
Виллиан
10
Гедес
21
Жо
21
Жо
10
Гедес
15
Фелипе
6
Лима
6
Лима
15
Фелипе
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Ромариньо
21
Мойзес
10
Ромеро
30
Робсон
30
Робсон
10
Ромеро
22
Пикачу
11
11
22
Пикачу
Остались в запасе
Коринтианс
Форталеза
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
4
Тити
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
4
Тити
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Форталеза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Форталеза
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+