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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 01 мая 2022
Удинезе
01.05.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Интер
72'
И. Пуссетто
12'
И. Перишич
39'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Интер
90'
+2
Желтая карточка
М. Весино
90'
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Барелла
Замена
М. Яяло
️️️️
Р. Перейра
80'
77'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ф. Димарко
74'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
74'
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Гальярдини
74'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
74'
ГОЛ! 1:2!
И. Пуссетто
Пас отдал
И. Удогие
72'
Желтая карточка
Р. Перейра
65'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
39'
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
Желтая карточка
П. Мари
38'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Саксесс
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Ф. Димарко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
61
Марко Балларини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
30
Арслан
37
Перейра
90
Саксесс
10
Деулофеу
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
37
Шкриньяр
6
де Врей
32
Димарко
77
Брозович
23
Барелла
21
Гальярдини
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
37
Перейра
18
Яяло
18
Яяло
37
Перейра
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
90
Саксесс
23
Пуссетто
23
Пуссетто
90
Саксесс
32
Димарко
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Димарко
23
Барелла
15
Весино
15
Весино
23
Барелла
21
Гальярдини
23
Видаль
23
Видаль
21
Гальярдини
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Удинезе
Интер
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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