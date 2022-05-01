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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Копенгаген
Мидтьюлланд - Копенгаген: обзор матча 01 мая 2022
Мидтьюлланд
01.05.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
0 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Копенгаген
87'
Желтая карточка
Х. Бабакар
85'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
В. Классон
Замена
М. Майер
️️️️
Шарлес
79'
Желтая карточка
Р. Онидика
78'
77'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Йоргенсен
Желтая карточка
Э. Святченко
76'
70'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
В. Бевинг
66'
Желтая карточка
П. Анкерсен
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
66'
Замена
Э. Святченко
️️️️
Д. Андерссон
66'
Замена
П. Систо
️️️️
Э. Чилуфья
57'
Желтая карточка
Д. Андерссон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
3
Даниэль Хег
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-2-1-2
17
Тюхосен
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Хег
25
Онидика
3
Дальсгаард
35
Шарлес
11
Исаксен
10
Дрейер
1
14
Чилуфья
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
2
Анкерсен
20
Бойлесен
21
Лерагер
11
Бевинг
16
Бьель
7
Классон
14
Йоргенсен
8
Фалк-Йенсен
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
2
Андерссон
28
Святченко
28
Святченко
2
Андерссон
14
Чилуфья
77
Систо
77
Систо
14
Чилуфья
35
Шарлес
7
Майер
7
Майер
35
Шарлес
7
Классон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
7
Классон
11
Бевинг
18
Мукаиру
18
Мукаиру
11
Бевинг
14
Йоргенсен
15
Бабакар
15
Бабакар
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Копенгаген
30
Джаред Томпсон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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